Demo in Xanten : „Wir geben die Hoffnung auf eine friedliche Welt nicht auf”

Xanten In Xanten sind erneut Menschen auf die Straße gegangen, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren und um ihre Solidarität mit dem osteuropäischen Land zu zeigen. Die Initiative ging von Fridays for Future aus.

Auf dem Marktplatz haben am Donnerstagabend Menschen für einen Frieden in der Ukraine demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Xantener Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. „Es ist offensichtlich, dass Klimagerechtigkeit und Frieden untrennbar miteinander verbunden sind“, so Fridays for Future. Auch in anderen Städten waren Demonstrationen geplant. „Gemeinsam zeigen wir heute hier in Xanten und weltweit, was eine solidarische Gesellschaft ausmacht.“ Sie gäben die Hoffnung „auf eine solidarische, friedliche, demokratische Welt“ nicht auf, sagten die Xantener Klima-Aktivisten. Am Sonntag hatte es in Xanten kurzfristig schon eine Demonstration für Frieden in der Ukraine gegeben. wer/RP-Foto: arfi