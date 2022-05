Saison-Start in der Tennis-Niederrheinliga : Aufsteiger SV Budberg tritt mit drei Zugängen an

Spielt weiter für den SV Budberg: Matej Sabanov. Foto: AP/Joe Buvid

Rheinberg Mit der neuen Nummer eins, Mirza Basic, spielt der Neuling am Samstag in Dinslaken um die ersten Medenpunkte in der Niederrheinliga. Drei Rheinberger gehören dem Kader an.

Mit drei Neuzugängen werden die in die Niederrheinliga aufgestiegenen Tennis-Herren des SV Budberg die Meden-Saison bestreiten. Mirza Basic führt die Mannschaft an. Da der 30-jährige Profi aus Bosnien und Herzegowina beim Challenger-Turnier in Prag früh ausgeschieden ist, wird er beim Auftaktspiel am Samstag, 13 Uhr, bei der Dinslakener TG Blau-Weiß dabei sein.