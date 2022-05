Handball-Landesliga : TuS Xanten tritt im Abstiegskampf auf der Stelle

Dorian Orlowski flog in der 26. Minute wegen groben Foulspiels vom Feld. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die Heimpartie gegen den SC Bottrop endete mit einer Enttäuschung. Das 18:18 hilft dem Team von Michael Kessel nicht weiter. Dorian Orlowski sah vor der Pause die Rote Karte.

Xanten Im Abstiegsduell der Handball-Landesliga zwischen den punktgleichen Teams vom TuS Xanten und SC Bottrop gab‘s keinen Sieger. „Der Druck wird immer größer“, sagte Michael Kessel, der Trainer der Hausherren, nach dem 18:18 (7:10). Er war froh, dass seine Mannschaft überhaupt einen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnte. Es sei ein „Krampfspiel“ gewesen, in dem sich die TuS-Handballer gegen eine aggressive Bottroper Abwehr zumeist schwer taten. Es fehlten die Ideen, zudem kam die bekannte Abschlussschwäche. Dorian Orlowski sah in der 26. Minute die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels. Durch den Sieg des TuS Lintfort in Dinslaken rutschte Xanten auf den drittletzten Tabellenplatz ab.