Dreiband-Bundesliga : BC Xanten setzt dickes Ausrufezeichen

Xanten Der designierte Bundesliga-Absteiger um Kapitän Roger Liere sammelte in den letzten zwei Saison-Heimspielen vier Zähler ein. Das 8:0 über den BSV Velbert war der erste Rückrunden-Sieg.

„Der Sieg über Velbert war schon grandios“, sagte Kapitän Roger Liere, der Torsten Anders in 37 Aufnahmen (50:39) bezwang. Spitzenmann Huub Wilkowski schlug Ismael Yasin „in einer Kampfpartie“ in 45 Aufnahmen (50:46). Den ersten Rückrunden-Erfolg machten Jack van Peer gegen Raymund Swertz (37/50:40) sowie Ramazan Durdu gegen Mehmet Ceylan (51/50:19) perfekt.

Im Duell gegen Witten fehlte Wilkowski, sodass Liere aufrückte und auf Deutschlands Nummer zwei, Ronny Lindemann, traf. Der Xantener Kapitän fing gut an, konnte aber nach der Pause nicht mehr mithalten. Liere unterlag in 30 Aufnahmen (29:50). Eine deutliche Niederlage musste auch van Peer gegen Murat Gökmen hinnehmen (45/35:50). Durdu lag gegen Simon Blondeel mit 43:47 hinten, konnte das Spiel aber noch zu seinen Gunsten in 63 Aufnahmen drehen. Dirk Harwardt hatte gegen Volker Baten keine Probleme und setzte sich in 61 Aufnahmen (50:35) durch.