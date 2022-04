Versammlung in Budberg : Mölders steht im Fußball-Kreis Moers weiter an der Vorstandsspitze

Beim Kreistag des Fußball-Kreises Moers wurde Franz-Peter Mölders (r.) geehrt. Unser Foto zeigt ihn mit Jürgen Kreyer (l.) und Michael Vorbeck. Foto: Fußballkreis Moers

Rheinberg In den Gremien gab‘s keine personellen Veränderungen. Wolfgang Jades wird in den kommenden drei Jahren als Obmann weitermachen. Jakob Klos führt die Schiedsrichter an, Heinz Kremers weiter als Vorsitzender durch die Sportgerichtsverhandlungen.

Der Fußball-Kreis Moers setzt in den nächsten drei Jahren weiter auf bewährte Führungskräfte. Dies ist ein Ergebnis des Kreistags. Allerdings blickte der einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Franz-Peter Mölders im Bürgerhaus Budberg bei seiner Begrüßung auf zahlreiche freie Plätze. Lediglich 28 Vereine hatten ihre Vertreter entsandt. 15 Tagesordnungspunkte galt es abzuwickeln, die in weniger als 90 Minuten erledigt wurden.

Ein Grußwort richtete der Vize-Präsident des Fußballverbands Niederrhein (FVN), Jürgen Kreyer, an die Versammlung. Er lobte den Zusammenhalt und die Arbeit während der Pandemie, sparte aber auch nicht mit Kritik, was die Disziplin auf den Plätzen angeht. Aber Krayer hatte auch eine angenehme Aufgabe. So erhielt der ehemalige Kreis-Jugend-Obmann, Wolfgang Wischinski, die Goldene FVN-Ehrennadel, und der TuS Baerl wurde für sein 125-jähriges Bestehen ausgezeichnet. Überrascht reagierte Mölders, als sich Kreyer ihm zuwandte. Im wurde für seine langjährigen Verdienst im Fußball-Kreis die Silberne FVN-Nadel überreicht.

Neben Mölders wurden auch Geschäftsführer Michael Vorbeck und Kreis-Kassierer Jakob Kremers wiedergewählt. Ein einstimmiges Votum gab‘s zudem für den Moerser Kreis-Fußball-Obmann Wolfgang Jades, der allerdings erkrankt in Budberg fehlte. Ihm zur Seite stehen im Fußball-Ausschuss Peter Hanisch, Enes Krupic, Murat Us und Andre Horstmann.

Ebenso ohne Gegenkandidat wurde Heinz Kremers in seinem Amt des Vorsitzenden des Kreis-Sportgerichts bestätigt. Er wird weiterhin von seinen bewährten Mitstreitern Dunja Gooßens, Sven Dielkus und Marcin Baluch unterstützt. Und auch der Kreis-Schiedsrichter-Obmann Jakob Klos erhielt das einstimmige Votum der Versammlung. Zu seinem Team gehören Norbert Hammerschmidt, Tommy Thielen und Fabian Spitzer.