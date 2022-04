Fußball-Bezirksliga : Drei Vengels-Brüder in Xanten vereint

XANTEN Der TuS vergrößert den Kader für die nächste Saison mit drei neuen Spielern. Jonas Vengels kommt vom SV Hönnepel-Niedermörmter, David Vengels vom SV Sonsbeck II. Lars Neinhuis wechselt vom SSV Lüttingen zum Fürstenberg-Klub.

Oben in der Bezirksliga-Tabelle etablieren – so lautet die Marschroute der ersten Fußball-Mannschaft des TuS Xanten. Sieben Spieltage vor Saisonende nimmt das Team von Johannes Bothen mit 37 Punkten den vierten Platz ein. „Für ganz oben reicht‘s in dieser Saison nicht, da unser Kader in der Breite nicht groß genug ist“, sagte der Sportliche Leiter, Thomas Dörrer, und gab drei Neuzugänge bekannt, die ab Sommer die Qualität anheben sollen.