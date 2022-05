Tennis : Auftaktniederlage für die Damen 40 des TV 03 SG

Anne Haerdle kehrt zu den Damen 40 des Crefelder HTC zurück. Foto: TV 03 Krefeld

Krefeld Das Regionalliga-Team unterlag Ratingen mit 2:7. Auch in der Niederrheinliga wurde die Saison gestartet. Der TC Oedt feiert einen Auftaktsieg. Die Herren 65 des HTC Blau-Weiß Krefeld unterlagen mit 0:9.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hgs) Die Damen 40 des TV 03 SG Krefeld eröffneten am Tag der Arbeit die Medenspielsaison der Regionalliga und mussten sich im Heimspiel gegen Grün-Weiß Ratingen mit 2:7 (2:4) geschlagen geben. „Der Gegner war einfach sehr stark und hat gut gespielt. Selbst unsere Nummer 1 hatte keine Chance“, sagte Maike Klein, die einen der beiden Einzelpunkte holte. Die anderen Regionalliga-Teams aus den Tenniskreisen Krefeld und Viersen beginnen am Wochenende mit den Spielen.

Die Senioren eröffneten am Dienstag die Medenspiele in der Niederrheinliga. Die Herren 65 des TC Oedt feierten einen souveränen 7:2-Erfolg, der bereits nach den Einzeln feststand. Dagegen kassierte HTC Blau-Weiß Krefeld in derselben Gruppe beim TC Raadt mit 0:9 die Höchststrafe. Die zweite Herren-75-Mannschaft der Blau-Weißen gewann ihr Auftaktspiel beim TC Kartause mit 5:1. Lediglich das Doppel Handrich/Hajek musste sich geschlagen geben.

Auch die Herren 75 des TK Rot-Weiß Kempen sind in dieser Gruppe Gegner des HTC. Am 24. Mai, 10 Uhr, steigt das Nachbarschafts-Derby im Stadtwald. Die Herren 70 des TC Traar mischen in der Doppelrunde der Niederrheinliga mit. Zum Auftakt unterlag das Team um Bernd Benger beim TC 13 Düsseldorf mit 2:4.

In der offenen Klasse der Damen und Herren sind die hiesigen Vereine nicht vertreten. Die Damen 40 des Crefelder HTC um Spitzenspielerin Helga Nauck haben sich an Position 2 mit Anne Haerdle verstärkt, die vom TV 03 SG Krefeld zu ihrem Stammverein zurückgekehrt ist. Zum Auftakt ist am 14. Mai der TC Raadt zu Gast. Die Damen 60 des CSV Marathon und die Damen 65 des TC Schiefbahn sind ebenfalls in der Niederrheinliga vertreten.