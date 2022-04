Wettbewerb im Stadtgebiet Xanten : Sportlerwahl des Jahres mit dem SV Vyma und der RP

Lang ist‘s her: 2006 beim letzten großen Familien-Spielfest in Vynen wurde Robert Wiens (r.) als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Xanten Es gibt vier Kategorien. Vorschläge können bis zum 13. Mai gemailt werden. Eine Jury bestimmt die Gewinner.

Am 12. Juni wird der SV Vyma seinen 100. Geburtstag mit einem großen, inklusiven Familien-Spielfest auf der Sportanlage Vynen mit mehr als 60 verschiedenen Spiel- und Sportangeboten feiern. Bei diese Event sollen auch die besten Sportler(innen) der Jahre 2021/2022 geehrt werden. Die Rheinische Post begleitet die Wahl. Als Partner und Sponsoren sind zudem die Sparkasse am Niederrhein sowie Edeka-Lebensmittelmärkte von Benny und Pascal Lurvink dabei.

Im ersten Schritt können Vereine und Einzelpersonen Vorschläge einreichen. Die Zuschriften müssen Vor- und Nachname, Verein und Abteilung sowie die Kontaktdaten der vorgeschlagenen Person(en) für Rückfragen enthalten. Meldungen werden bis zum 13. Mai per E-Mail (geschaeftsstelle@vyma.de) entgegengenommen. Die Vorschläge werden in der RP und auf der Homepage des SV Vyma veröffentlicht. Eine Jury wird dann in den vier Kategorien die Gewinner auswählen.