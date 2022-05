Kantersieg im Fußball-Kreispokal : 7:0 – SV Sonsbeck entzaubert SV Scherpenberg

Sonsbeck Die Rot-Weißen haben dem Landesliga-Konkurrenten am Mittwochabend im Halbfinale eine empfindliche Niederlage zugefügt. Zum Mann des Spiels avancierte Klaus Keisers, der vier Treffer beisteuerte.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist Landesliga-Tabellenführer SV Sonsbeck am Mittwochabend in das Finale des Fußball-Kreispokals am 26. Mai in Alpen eingezogen. Das Team von Heinrich Losing entzauberte auf heimischem Rasen den SV Scherpenberg mit 7:0 (5:0) und erreichte zudem Runde eins im Niederrhein-Pokal. Die Gäste, die die Rot-Weißen in der Meisterschaft zweimal geschlagen hatten und sich noch Hoffnung auf den Oberliga-Aufstieg machen dürfen, waren überhaupt nicht wiederzuerkennen. Mann des Spiels war Klaus Keisers, der vier Treffer beisteuerte.