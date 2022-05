Frauenfußball : SV Rosellen holt sich den Fußball-Kreispokal zurück

Rhein-Kreis Im in Grevenbroich ausgetragenen Finale schlägt der Landesligist den starken Bezirksligisten SG Kaarst durch einen Treffer von Selina Görres mit 1:0.

Nach ausgeglichener erster Hälfte übernahm der SVR, der es in der kommenden Saison auch in der Liga mit den in der Bezirksliga bereits als Aufsteigerinnen feststehenden Kaarsterinnen zu tun bekommt, nach dem Seitenwechsel die Spielkontrolle. Das Tor des Tages erzielte Selina Görres in der 64. Minute. Für die 31-Jährige, die bereits seit fast einem Jahrzehnt die erfolgreichste Stürmerin ihres Teams ist, war es der vierte Triumph im Kreispokal. Auch darum hatte sie die Auszeichnung zur „Besten Spielerinnen“ der Partie allemal verdient. 2015 (2:1) und 2016 (3:1) setzte sich der SV Rosellen im Finale jeweils gegen die SVG Weißenberg durch, 2019 gelang ein 5:1-Sieg über den SV Hemmerden.