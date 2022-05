Fußball : 1. FC Wülfrath verschenkt eine 4:2-Führung

Die Wülfrather Fußballer müssen sich am Ende einer torreichen Landesliga-Begegnung mit einem 4:4 gegen den Drittletzten VfB Solingen begnügen.

1. FC Wülfrath – VfB Solingen 4:4 (1:1). Zuschauer und Verantwortliche des 1. FC Wülfrath schüttelten nach dem Remis verständnislos mit den Köpfen. Da führen die Gastgeber nach knapp 70 Minuten verdient mit 4:2 und lassen sich gegen die abstiegsgefährdeten Solinger noch die Butter vom Brot nehmen. „Heute haben wir unnötig zwei Punkte verschenkt. Dass wir in den letzten 20 Minuten im Defensivverhalten eine so schwache Vorstellung ablieferten und die Solinger zu Toren einluden, ist für mich unerklärlich“, war FCW-Chef Michael Massenberg stinksauer. Goran Tomic war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden. „Wenn wir 4:2 führen erwarte ich, dass meine Abwehr einfach cleverer agiert und die Partie sicher zu Ende bringt. Es fehlte in der Defensivabteilung jegliche Zuordnung und im Angriff wurden klarste Chancen nicht verwertet. So kann man in der Landesliga nicht auftreten.“