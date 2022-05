Nathnael Scheffler verlässt SVS : Sonsbecker Pokal-Triumph mit Wermutstropfen

SONSBECK Nach der 7:0-Galavorstellung im Kreispokal-Halbfinale über den SV Scherpenberg kam heraus, dass Stammspieler Nathnael Scheffler nicht mehr für den SV Sonsbeck auflaufen wird. Eigentlich war er fest eingeplant für die neue Saison. Das sagt Trainer Heinrich Losing zum Abgang und zum Kantersieg.

Beim 7:0-Erfolg rückten anderen Spieler in den Mittelpunkt. „Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft“, meinte Losing. Nach der 0:3- und 1:2-Niederlage in der Meisterschaft gegen den Tabellenzweiten der Gruppe 2 revanchierte sich der Spitzenreiter mit einer Galavorstellung. „Wir haben viel richtig gemacht. Das Anlaufen, unser Pressing und die Chancenverwertung waren diesmal perfekt.“ Nach der frühen Führung von Klaus Keisers (4.) spielte sich der Gastgeber in einen Rausch und sicherte sich mit den Toren von Alexander Maas (19.), Keisers (29./31.) und Jannis Pütz (33.) bereits nach einer guten halben Stunde das Ticket fürs Endspiel am 26. Mai bei und gegen den A-Ligisten Viktoria Alpen.