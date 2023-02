Leichtathletik in Sonsbeck und Moers Mayla Niersmann und Emma Wall sind Überfliegerinnen

Dreimal Gold ging an Felix Klöckner (M15). Im Weitsprung knackte er erstmals die Sechs-Meter-Marke (6,01). In 8,99 Sekunden lief er die 60m-Hürden, ist damit Dritter im Landesverband, und in 7,48 Sekunden kam er über 60 Meter ins Ziel. Langsamer als erwartet, aber Klöckner bleibt damit Vierter der nationalen Bestenliste. Vereinskollege Lukas Binn (M15) landete jeweils als Vizemeister hinter ihm – mit 9,56 Sekunden über 60m-Hürden, 7,85 Sekunden im 60m-Sprint und 5,55 Metern im Weitsprung. Den Regionstitel gewann Binn beim Hallenwettkampf in Wesel im Stabhochsprung mit neuem Stab, der ihm anfangs noch Probleme bereitete. Am Ende stand aber mit 3,20 Metern eine neue Bestleistung zu Buche. Dort sprintete er auch in 9,42 Sekunden über die Hürden.