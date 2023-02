Fußball-Oberliga 1:0 – SV Sonsbeck rockt die Krefelder Grotenburg

„Wir werden uns nicht verstecken“, so lautete die Marschroute von Heinrich Losing vor dem Duell des SV Sonsbeck beim KFC Uerdingen in der Fußball-Oberliga. Der Mut und das Vertrauen in die eigenen Stärken gaben dem Trainer beim Rückrunden-Auftakt Recht. Vor 2203 Zuschauern siegte der Aufsteiger nicht unverdient mit 1:0 im Grotenburg-Stadion. Das goldene Tor erzielte Philipp Elspaß in der 69. Minute. Gleichzeitig revanchierten sich die Rot-Weißen für die unglückliche 0:1-Niederlage im Hinspiel. Sonsbeck liegt nun bei 33 Punkten und hat nur sechs Zähler weniger gesammelt als der KFC, der eigentlich mit einem „Dreier“ eine Serie starten wollte, um die Aufstiegsambitionen zu unterstreichen.