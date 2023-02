Frauenfußball-Niederrheinliga Lea Blondin hilft SV Budberg im Abstiegskampf

Zum Leidwesen des SVB wird neben dem Test am Sonntag nur noch eine weitere Partie vor dem Start in die zweite Saisonhälfte anstehen. Concordia Flaesheim hat die Begegnung am 12. Februar abgesagt. „Stattdessen werden wir eben an diesem Tag gemeinsam ins Fitnessstudio gehen“, so Coach Sascha Lubinski.