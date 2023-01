Dreifache Regionsmeisterin Helena van Bebber ist Xantens Hochsprung-Ass

Als Werner Speckert an den Hochsprung-Wettbewerb bei den U16-Regionsmeisterschaften in Rhede der W15-Leichtathleten zurückdenkt, leuchten seine Augen. „Das war der Knaller“, sagt der Mehrkampf-Trainer des TuS Xanten und meint damit vor allem die Leistung von Helena van Bebber, die mit persönlicher Bestleistung mit 1,62 Metern den Titel gewann. „Damit gehört sie in ihrer Altersklasse zu den Top 5 in Deutschland“, meint Speckert. An der Qualifikationshöhe zu den Deutschen U16-Meisterschaften (1,65 Meter) scheiterte das TuS-Talent dreimal knapp.