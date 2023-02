Zum Knaller-Auftakt in der Fußball-Oberliga Sonsbeck wird sich beim KFC Uerdingen nicht verstecken

Den Knaller der zweiten Saisonhälfte der Fußball-Oberliga hält der Spielplan für den SV Sonsbeck gleich zum Auftakt bereit. Am Samstag läuft der Aufsteiger im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion auf. Anstoß gegen den KFC Uerdingen ist um 18 Uhr. Die Elf von Trainer Heinrich Losing hatte das Hinspiel trotz 75-minütiger Unterzahl und großem Kampf nur knapp mit 0:1 verloren. Dieses Mal möchten die Rot-Weißen vor womöglich ausverkauftem Haus – derzeit sind 2500 Zuschauer zugelassen – für eine Überraschung sorgen. Dass der ehemalige Bundesligist zu Hause schlagbar ist, zeigten bereits der 1. FC Kleve (3:2), Union Nettetal (3:2) und der TVD Velbert (4:1), die alle drei Zählen mitnahmen.



Die Vorbereitung Die Rot-Weißen haben an die großartige Hinrunde mit starken 30 Zählern und Rang zehn in der Tabelle angeknüpft. Mit drei Siegen und einem Unentschieden in den Testspielen blieb die Losing-Elf ohne Niederlage. Vor allem von der Defensive war der Coach angetan. „Die Automatismen greifen schon gut ineinander“, so Losing, der beim 0:0 gegen den Ligakonkurrenten SC St. Tönis einen überzeugenden Abwehrverbund sah.