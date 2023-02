Hilferuf von Matthias Schmitz wurde erhört Frank Misch übernimmt beim TuS Borth den Vorsitz

Es war ein klarer Appell, den Matthias Schmitz in der Einladung zur Jahreshauptversammlung des TuS Borth Mitte Januar an seine Mitglieder gerichtet hatte. Der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Vorsitzende drohte mit dem Rücktritt, sollten sich keine neuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer finden würden. Das Mitgliedertreffen wäre noch vor den Neuwahlen abgebrochen worden. Doch so weit kam es nicht. Für Schmitz, der seit 2017 im Amt war, wurde ein Nachfolger gefunden.