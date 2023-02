Premiere am Abend vor Altweiber Veener Fußballer spielen im Karnevalstrikot

Es war an einem Tag Mitte November, als Ken Klemmer die Idee hatte, während er gerade auf der Suche nach neuen Trainingsanzügen für die A-Liga-Fußballer von Borussia Veen war. „Wie wäre es denn, wenn die Mannschaft am Ende der tollen Tage in einem Karnevalstrikot auflaufen würde?“, fragte sich der Kapitän. Schließlich gibt’s unter dem Dach der Borussia mit „De Veenze Kräje“ eine große Gruppe, die in der fünften Jahreszeit dem Frohsinn zugetan ist. Klemmer reichte seine Frage an die Mannschaft weiter, die den Daumen nach oben streckte. Auch die Verantwortlichen der Fußball-Abteilung fanden die „Idee super“. So wird die Borussia im ersten A-Liga-Heimspiel in diesem Jahr gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen am Mittwoch, 15. Februar, also am Abend vor Altweiber, erstmals in der Klubgeschichte in einem Sondertrikot auflaufen.