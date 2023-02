Handball-Landesliga TuS Lintfort trifft in allerletzter Sekunde zum Derbysieg

Zwischenzeitlich sah es aber überhaupt nicht danach aus. Nach anfänglichem Abtasten erspielten sich die Gäste einen Drei-Tore-Vorsprung, doch der SVN steckt die Köpfe nicht in den Sand und packte die kämpferische Komponente aus. So schafften sie es, sich bis zum Pausenpfiff wieder heranzupirschen. Der zweite Spielabschnitt war zunächst eine Kopie der ersten 30 Minuten: Einem anfänglichen Abtasten folgte eine erneute Führung der Turnerschaft. Die Neukirchener gingen erst in der 52. Minute durch Stephan von Zabiensky mit 30:29 in Führung. Selbst eine Manndeckung zunächst gegen Luca Böckel und in den letzten vier Minuten sogar eine offene brachte die Casper-Schützlinge nicht aus dem Konzept. In der Defensive war es Torhüter Michael Biskup, der den Gästen den Zahn zog. Und im Angriff wurde immer wieder Stephan von Zabiensky freigespielt, der seine Chancen von Linksaußen auch zu nutzen wusste.