Fußball-Kreisliga A Fitter Dietrich sorgt bei Concordia Rheinberg für Luxusproblem

Es war eine schöne Geste, die die Mannschaft von Concordia Rheinberg im Rahmen der Fußball-Stadtmeisterschaften im vergangenen Sommer gezeigt hat. Die A-Liga-Spieler streckten in der Kabine das Trikot mit der Nummer 39 in die Höhe und wünschten ihrem Teamkameraden André Dietrich eine gute Genesung. Ein Moment der Solidarität, den der Keeper bis heute in positiver Erinnerung hält. „Das zeigt, wie groß der Zusammenhalt bei uns ist. Das Bild hängt immer noch bei mir zuhause“, sagt der Torhüter, der sich im Februar 2022 einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte.