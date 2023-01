Leichtathletik Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen steigt am 17./18. Juni

Die 26. Auflage des Mehrkampf-Meetings beim TV Ratingen ist terminiert: Am Wochenende 17./18. Juni sind die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen erstmals auf der neuen blauen Bahn am Start, die bessere Laufzeiten und Weiten beim Weitsprung bringen soll. Noch auf der „alten“ Bahn hatte der Schweizer Simon Ehammer bei seinem Sieg bei der Jubiläumsauflage des Meetings mit 8,30 Metern den bis dahin weitesten jemals in einem Zehnkampf gesprungenen Weitsprung gezeigt.