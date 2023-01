Handball, Oberliga und Verbandsliga Trainer-Rochade in Lintorf: Fink übernimmt die „Erste“

„Die Grundstimmung in der Mannschaft ist jetzt erheblich verbessert“, sagt dazu der Pressewart Hajo Pfeiffer, der zudem die Arbeit von Daniel Ziebold lobt, der an der Seite von Töpfer tätig war. Fink wird in Kürze 31 Jahre alt, er kam im vergangenen Sommer an den Breitscheider Weg, vorher trainierte er den ATV Biesel. Am Samstag erwarten die Lintorfer den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach (18 Uhr), und dann steht der neue Coach schon in der Verantwortung.