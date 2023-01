Handball, Verbandsliga TuS-Reserve zeigt eine Klasse-Leistung

Welch ein Klasse-Einstand für Alexander Schult als neuer Cheftrainer des Handball-Verbandligisten TuS 08 Lintorf II: Am heimischen Breitscheider Weg stand für den bisherigen Co-Trainer das Hinrunden-Nachholspiel gegen den MTG Horst an, und den spielten seine Lintorfer an die Wand. Es wurde 29:21 (12:12) gewonnen, mit einer Klasse-Leistung im zweiten Durchgang.