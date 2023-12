Über den Jahreswechsel Textilmuseum Cromford macht Weihnachtsferien

Ratingen · Im Januar geht es weiter mit zwei Workshops für Kinder. An verschiedenen Mitmach-Stationen können sie sich ausprobieren und am Ende eine Kettenreaktion in Gang setzen.

19.12.2023 , 14:35 Uhr

Die Ausstellung „Probiert" Kapiert!" im Museum Cromford lädt zum Tüfteln ein. Foto: Museum Cromford/Stefan Arendt

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen und auch das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford begibt sich in die wohlverdienten Ferien. Vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar bleibt das Museum geschlossen. Ab dem 2. Januar sind die Türen wieder geöffnet und das Museum freut sich, alle Interessierten in der ersten Fabrik auf dem Kontinent willkommen zu heißen. Neben der Dauerausstellung mit den regelmäßigen Vorführungen der Spinnmaschinen nach originalen Vorlagen aus dem 18. Jahrhundert bietet die aktuelle Sonderausstellung „Probiert? Kapiert!“ viele Möglichkeiten zum Tüfteln. An verschiedenen Mitmach-Stationen kann ausprobiert werden, welche Herausforderungen früher in Fabriken gemeistert wurden. Beim Bau einer großen Kettenreaktion über mehrere Ebenen hinweg sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und allerlei Materialien wie Bauklötze, Schnüre, Dominosteine, Spulen oder Gummibänder einsatzbereit. Am Mittwoch, 3. Januar, und Donnerstag, 4. Januar, haben Kinder zwischen 6 und 10 und 9 und 12 Jahren außerdem die Möglichkeit, am Workshop „Angestoßen“ teilzunehmen. Es sind noch wenige Tickets verfügbar. Tüfteln erwünscht! Kugeln, Bauklötze, Bretter, Schnüre, Wäscheklammern und viele weitere Materialien stehen zur Verfügung, um gemeinsam eine Kettenreaktion über verschiedene Ebenen hinweg zu bauen. Hierbei ist Teamgeist gefragt – denn nur gemeinsam kann es gelingen, die Bewegung weiterzugeben. Hat alles geklappt? Dann folgt das Ende mit einem lauten Knall. Die Termine sind am Mittwoch, 3. Januar, von 13.30 bis 16 Uhr für Kinder von 9 bis 12 Jahre und am Donnerstag, 4. Januar, von 13.30 bis 16 Uhr für Kinder von 6 bis 10 Jahre. Die Kosten betragen 8 Euro pro Person. Für die Teilnahme an den Workshops ist eine Anmeldung erforderlich. Tickets können im Webshop gebucht werden unter www.shop.industriemuseum.lvr.de

(RP)