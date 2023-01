Eishockey, Regionalliga Family Day der Aliens am Sonntag

Am Sonntag steht dann ab 18 Uhr das Heimspiel gegen den TuS Wiehl an, das einen besonderen Charakter bekommt: Nach dem großen Erfolg im Dezember legen die Aliens einen zweiten Family Day nach. Die Begegnung können Familien mit bis zu zwei Erwachsenen und ihren Kindern für 19,97 Euro besuchen. Und auch die Spielertrikots der vergangenen Saison stehen letztmalig zum Verkauf. Jerseys mit Spielernamen kosten 40 Euro, solche ohne 20 Euro. Alle Trikots sind original in der Meisterschaft getragene Exem­plare. Der Verkauf findet vor dem Spiel am Stand in der Eissporthalle neben dem Puckverkauf statt.