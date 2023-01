Fußball, Kreisliga A Der SV Hösel siegt klar und schiebt sich auf Platz vier vor

In der Wuppertaler Gruppe ist Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus am Sonntag (15 Uhr) beim Langenberger SV zu Gast, dem Tabellendritten. Ein letztes Testspiel endete für die SSVg unentschieden: Beim Landesligisten Rather SV sah es lange nach einer Nullnummer aus, dann unterlief dem Heiligenhauser Furkan Aydar in der 80. Minute ein Eigentor. Fünf Minuten später bügelte Jose Leal Miudo das Missgeschick aber wieder aus – Endstand 1:1.