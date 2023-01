Handball, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorfer und Ratinger punkten

Eigentlich hat „Interaktiv II“ eine beachtliche Verbandsliga-Hinrunde gespielt, die Tabellenspitze befand sich stets im Blickfeld. Aber was die Truppe von Trainer Stanko Sabljic Sonntag zu ungewohnter Mittagszeit daheim gegen die Bergischen Panther II ablieferte, das war grausig. 24:41 (16:20) wurde verloren, und dies in Bestbesetzung. Also mit all den Nachwuchstalenten, die inzwischen längst dem Regionalliga-Kader angehören. Dass die Ratinger überhaupt so schlecht spielen können, war bisher völlig unbekannt. Tim Zeidler spielte eine tolle Hinrunde, aber gestern gelang ihm eigentlich nichts – nur Fehlwürfe. Vom Kreis aus konnten die Gastgeber ebenfalls nichts bewegen, der Rückraum übertraf sich in der Harmlosigkeit. Bis zum 5:5, das ging noch, dann folgte ein 5:10-Rückstand, und der warf die Truppe völlig aus der Bahn. Auch wenn sie kurz vor dem Wechsel einmal auf 16:18 verkürzen konnte. Da traf endlich auch Zeidler, aber kurz danach hieß es 17:26 (38.), und der Rest war unerträglich. Am Sonntag geht es um 15 Uhr zum verlustpunktfreien Tabellenführer LTV Wuppertal II.