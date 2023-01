Eishockey, Regionalliga Ice Aliens wollen ihren Spitzenplatz untermauern

Sieg für die Ratinger Ice Aliens am Grünen Tisch: Das Spiel in der Eishockey-Regionalliga gegen die Realstars in Bergisch Gladbach, das für den vergangenen Freitag angesetzt war, hatte der Gegner aufgrund vieler Verletzungen und Erkrankungen in der Mannschaft abgesagt. Der Eishockeyverband hat nach einer Prüfung die Partie nun mit 3:0 Punkten und 5:0 Toren für die Ice Aliens gewertet. Auf die Tabelle hat das keine Auswirkung, die Ratinger bleiben logischerweise Spitzenreiter, lediglich der Vorsprung auf die Neuwieder Bären auf Rang zwei ist wieder auf sechs Punkte angestiegen.