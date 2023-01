Frauenhandball, Verbandsliga TVR will nun Platz drei angreifen

Der TVR hofft, dass er am Sonntag (14 Uhr) in Wermelskirchen wieder auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen kann. „An den letzten Spieltagen haben es die Wermelskirchenerinnen geschafft, viele Punkte einzusammeln. Die erfahrenen Spielerinnen haben den Handball verstanden, sodass wir die Aufgabe sehr ernst nehmen sollten“, fordert Höfig. Klar ist: Für den zweiten Erfolg in Folge muss Ratingen hart arbeiten.