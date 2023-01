Handball, Oberliga und Verbandsliga Die Leidenstour des TVA geht weiter

„Interaktiv II“ hat in der Verbandsliga an Boden verloren gegenüber dem Tabellenzweiten TB Wülfrath, der steht nun zwei Punkte besser. Auf den Spitzenreiter LTV Wuppertal II, der alle zwölf Hinrundenspiele gewann, wird weniger geschaut, nach bisherigem Stand ist diese Truppe nicht aufstiegsberechtigt. Die Wülfrather haben am Samstag Heimrecht, sie erwarten die MTG Horst, und diese Aufgabe ist bestimmt nicht einfach. „Interaktiv II“ kann das vom letzten Samstag her bestätigen. Diese Rot-Weißen haben am Sonntag, also zu völlig ungewohnter Zeit, Heimrecht gegen die Bergischen Panther II. Anwurf an der Gothaer Straße ist um 13 Uhr. Ratingens Co-Trainer Rene Osterwind sitzt nicht auf der Bank, er musste eine komplizierte Schulter-OP über sich ergehen lassen und verfolgt in den nächsten vier Wochen das Geschehen aus der Distanz. Ebenfalls fehlt der Zugang Masato Ota, ihn plagt eine Muskelverletzung. Es müssen bestimmt wieder Spieler an den Regionalliga-Kader abgestellt werden und, so Osterwind: „Das hat Vorrang“.