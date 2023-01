Fußball, Testspiele Ratinger Reserve besiegt Rot-Weiß Lintorf knapp

Das für Sonntagnachmittag angesetzte Fußball-Freundschaftsspiel des SV Hösel gegen den Nachbarn SSVg Heiligenhaus ist ausgefallen. Am kommenden Donnerstag geht für die Höseler in der Kreisliga A die Meisterschaft weiter, es kommt der KSC Tesla an den Neuhaus. Anstoß 20 Uhr. Hösel ist Sechster, Tesla Elfter.