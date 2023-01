Frauenhandball, Verbandsliga Der TVR tut sich schwer

In der Tabelle verteidigte Ratingen mit 14:12 Punkten den fünften Platz, während der Vierte Niederbergischer HC (16:10) und der Dritte SSG Wuppertal/HSV Wuppertal (17:9) in der Nähe liegen. „Wir bleiben weiterhin am dritten Platz dran, den wir in dieser Saison noch erreichen wollen. Jetzt müssen wir weiter punkten“, forderte Höfig. Am Samstag (17.30 Uhr, Halle Europaring) empfängt Ratingen den starken Zweiten SV Wipperfürth.