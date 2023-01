Fußball, Testspiel 04/19 feiert gelungene Generalprobe

Im finalen Testspiel auf die nächsten Sonntag beginnende Rückrunde in der Fußball-Oberliga hat Ratingen 04/19 gegen den Landesligisten SV Wermelskirchen einen 7:0 (3:0)-Kantersieg gefeiert. Trainer Martin Hasenpflug war nahezu rundum zufrieden, bemängelte nur eine Phase in der ersten Halbzeit, in der sein Team „nicht so konzentriert“ gewesen sei. Da verhinderte dann auch Luca Fenzl, der als erster der drei Torhüter ein Drittel des Spiels machte, einen Rückstand, als er eine Eins-gegen-Eins-Situation gegen Eray Yigiter für sich entschied.