Besondere Auszeichnung für Stadtwerke Ratingen Triathlon Zwei Ehrungen bei der Langener Triathlonnacht 2023

Einmal im Jahr feiert sich die Triathlonwelt in der Langener Stadthalle. Rund 800 Freunde des Ausdauerdreikampfs kommen in der Kleinstadt nahe Frankfurt zusammen, lassen die Saison Revue passieren und ehren die herausragenden Sportler und Momente des Jahres. In 2023 hatte auch der Stadtwerke Ratingen Triathlon seinen großen Auftritt in Langen. Erstmals reiste Renndirektor Georg Mantyk zur Triathlonnacht und hatte Claudia Baumgarten an seiner Seite. Freuen durften sich beide über drei Auszeichnungen.