Handball, Oberliga und Verbandsliga Schwere Aufgaben für die Handballer

„Interaktiv II“, Verbandsliga-Dritter, muss am Sonntag, 15 Uhr, zum verlustpunktfreien Tabellenführer LTV Wuppertal II. Eigentlich ein echtes Spitzenspiel. Schließlich will jeder der Erste sein, der der LTV-Reserve die erste Niederlage zufügt. Aber irgendwie versteht es diese Truppe immer wieder, sich zu behaupten, selbst in den letzten Minuten. So auch im Hinspiel, wo „Interaktiv II“ in der 47. Minute mit vier Toren vorne lag (27:23) und doch noch mit 34:36 verlor. Nur: Die Leistung zuletzt daheim gegen die Panther-Reserve (24:41) war derart schwach, dass niemand ernsthaft an einen Ratinger Erfolg in Wuppertal glauben mag.