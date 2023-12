Eine neue sportliche Herausforderung wartet Leichtathletik-Talent des Haaner TV geht seinen Weg

Bereits 2022 verbuchte das HTV-Talent im Alter von 13 Jahren mehrere Regionsmeistertitel – in der Mehrkampfvariante Block (Sprint/Sprung), im Weitsprung (5,70 Meter, im Speerwurf (400 Gramm/41,86 Meter) und in der 3 x 800-Meter Staffel. Als Bonbon erhielt er aufgrund seiner überdurchschnittlichen Sprint- und Hürdenzeiten eine Nominierung in den Sprintkader des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein. Als Kaderathlet mit Mehrkampfambitionen nahm er damit wöchentlich am Stützpunkt Leverkusen auch am Stabhochsprungtraining teil.