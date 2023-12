Leichtathletik TSV-Nachwuchs startet ganz stark in die Hallensaison

Für einen Doppelsieg sorgte Ben Aschhoff: Der deutsche Jugendmeister über 110m-Hürden sprintete sowohl über 60m-Hürden in 8,08 Sekunden als auch über 200 Meter in 22,69 Sekunden zum Sieg. Beide Zeiten bedeuteten persönliche Bestleistungen für den U18-Athleten, der im kommenden Jahr eine Altersklasse höher startet. Dort tritt Sinan Karabunar bereits an. In Stockum setzte er sich im Weitsprung mit 6,88 Meter durch. Über die 800 Meter war Lena Hartstein in der Altersklasse (AK) W12 in 2:37,86 Minuten ebenso nicht zu bezwingen wie Sara Christmann in der W15 (2:25,95) und Daniel Güsgen in der U18 (2:04,58).