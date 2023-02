Tischtennis TuS Xanten gewinnt Vier-Stunden-Krimi

Landesliga: Nach dem guten Start ins neue Jahr musste der TuS 08 Rheinberg II beim MTV Rheinwacht Dinslaken wieder eine Niederlage (3:9) einstecken. Die Gäste traten aufgrund einiger Krankheitsfälle – unter anderem fehlte Wilhelm Kieselmann (Grippe) – mit vier Ersatzspielern, darunter drei Jugendliche, an. „Beim Zweiten war es so schwierig. Wir müssen gegen die unteren Teams punkten“, so Michael Volkmann, der beide Einzel gewann und mit Orhan Aydin im Doppel siegreich war. Die Rheinberger bleiben auf dem Relegationsplatz stehen.