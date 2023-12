Politik im Kreis Wesel Weseler Kreistag beschließt Jahresabschluss 2022

„Mit der Fortführung des historisch niedrigen Hebesatzes der Kreisumlage in den nächsten Jahren unter massivem Einsatz der Ausgleichsrücklage können wir zumindest in einem bedeutenden Rahmen unseren kreisangehörigen Kommunen finanzielle Verlässlichkeit an dieser Stelle garantieren“, sagt Brohl. „Meine feste Überzeugung ist, dass diese Garantie gerade in der ansonsten allgemein extrem schwierigen Finanzsituation für unsere Kommunen bedeutend und ein verlässlicher, solide aufgestellter Kreis ein Wert an sich in unruhigen Zeiten ist.“