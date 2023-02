Last-Minute-Zugang für den Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck holt Südkoreaner vom KFC Uerdingen

Kurz vor Ende der Wechselfrist hat Fußball-Oberligist SV Sonsbeck noch einen Offensivspieler verpflichtet. Yechan Baek, ein 22-jähriger Südkoreaner, soll dabei mithelfen, dass der Aufsteiger den Klassenerhalt schafft. Der Last-Minute-Zugang kommt vom KFC Uerdingen, wo er in der ersten Saisonhälfte viermal als Einwechselspieler zum Einsatz kam. „Er ist unbekümmert und bringt in den Eins-gegen-eins-Situation ein gutes Tempo mit“, sagt SVS-Trainer Heinrich Losing. Baek soll den Kaderplatz von Sportstudent Luca Janßen einnehmen, der sich wohl ab März für ein mehrmonatiges Praktikum nach Sydney verabschiedet. „Ob’s wirklich klappt, entscheidet sich in dieser Woche. Wir mussten deshalb personell kurzfristig noch was tun“, so Losing.