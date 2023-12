„Die Niederlage ist nicht gerecht“ Union Nettetal verliert Heimspiel gegen Sonsbeck

Mit mehr Offensivpower ging es dann in die zweite Halbzeit. Nach einer Ecke versuchte es Falter von der rechten Seite per Schlenzer – der Ball landete jedoch in den Armen des Torhüters (47.). Fünf Minuten später wurde den Nettetalern eine Ecke verweigert. Im direkten Gegenzug forderten die Sonsbecker nach einem Zweikampf von Nico Zitzen und Niklas Binn dann Foulelfmeter. In der Folge gab es auf beiden Seiten weitere strittige Szenen. So traf Torhüter Jonas Holzum außerhalb des Fünf-Meter-Raums nach einem Luftduell Ilyas Vöpel mit den Fäusten im Gesicht. Vöpel verließ mit einer gebrochenen Nase das Spielfeld.