Fußball-Oberliga Auf Sonsbecks Luca Terfloth ist Verlass

Aber Terfloth, der als Vertriebler sein Geld verdient, ließ sich nicht hängen, trainierte weiter hart und kämpfte sich zurück in die Startformation des Tabellenachten. Auch in Nettetal hat er gute Chancen, von Beginn an dabei zu sein. Losing schätzt seine Nummer 15: „Luca ist menschlich und charakterlich ein toller Typ. Er geht immer voran, hat eine hervorragende Einstellung, eine gute Mentalität und einen enormen Willen. Obwohl er es zu Saisonbeginn schwer hatte, gab er nie auf und war immer positiv. Er hat auf seine Chance gewartet“, meinte der Trainer, dem fürs Zentrum neben Terfloth noch Jannis Pütz, Lars van Schyndel, Max Werner und Sanjin Vrebac zur Verfügung stehen. Der verletzte Vrebac wird allerdings auch in Nettetal nicht dabei sein. Terfloth selbst sieht bei sich noch Luft nach oben. „Aktuell bin ich in einer guten Verfassung, aber es geht immer noch mehr. Vor allem die Ballsicherheit und das Spielerische sind verbesserungswürdig.“