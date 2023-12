Fußball-Oberliga Baek und Werner lassen den SV Sonsbeck jubeln

Nach dem Seitenwechsel wurden beide Mannschaften aktiver. Erst versuchte es Falter per Schlenzer (47.). Fünf Minuten später drang Binn in den SC-Strafraum ein. Nico Zitzen brachte ihn zu Fall. Der Pfiff der Unparteiischen Christina Junkers blieb aber aus – zum Unmut der Sonsbecker. „Das war ein klarer Elfmeter. Niklas wurde klar gefoult“, gab‘s für Losing keine zwei Meinungen. In der 65. Minute hatte der SVS erneut Pech. Nach tollem Zuspiel von Maas startete Massold Richtung Union-Tor und hämmerte den Ball ans Lattenkreuz.