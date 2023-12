Union Nettetal Die gute Entwicklung mit Punkten bestätigen

Derweil gehört Tom Salentin ab sofort nicht mehr zum Kader des Oberligisten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt zurück in die Kreisliga A zur SpVg Odenkirchen. Lediglich beim Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 kam Salentin für 13 Minuten zum Einsatz. „Natürlich ist es schwer als junger Spieler drei Spielklassen höher von Anfang an zu zünden, aber durch das Trainingsniveau, Qualität und der Mannschaft habe ich in einem schnellen Zeitraum viel gelernt und kam super zurecht“, erklärt Salentin. Bereits als A-Jugendlicher kam Salentin in der Saison 2022/23 in 25 Spielen für die Odenkirchener in der Kreisliga A zum Einsatz.