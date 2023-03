Auszeichnung für den Leiter der Klimpansen Willi Kisters erhält den Ehrenteller des SV Sonsbeck

Thema war natürlich auch die erste Fußball-Mannschaft, der im Sommer 2022 die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein gelungen war. Gerne denken Mannschaft und Trainerteam an den Empfang im Rathaus mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde sowie der Aufstiegsfeier im Vereinslokal zurück. Der 2. Vorsitzende und stellvertretende Bürgermeister, Matthias Broeckmann, erinnerte zudem an den 8:2-Erfolg im Kreispokal-Endspiel gegen Viktoria Alpen. Das Team sicherte sich somit in der vergangenen Saison das „Double“. Auch die SVS-Fußballerinnen standen im Finale, das sie gegen den Landesligisten GSV Moers II verloren. Sie schrieben aber allein durch den Einzug ins Endspiel Vereinsgeschichte.