Erstmals Kletterschein für Kinder ab zehn Jahren Sonsbecks Klimpansen starten mit neuen Kletterkursen in die Saison

Kinder ab zehn Jahren können demnach am Sonsberg zunächst einen Sicherungskurs machen. Haben sie den in der Tasche, können sie auch den Kletterschein Toprope des Deutschen Alpenvereins (DAV) absolvieren. Inhaltlich entsprechen die Kurse für Kinder den Toprope-Ausbildungen für Erwachsene. „An einigen Stellen werden sie kindgerecht angepasst“, so die Klimpansen. In drei Mal drei Stunden werden folgende Inhalte vermittelt: Materialkunde, richtiges Anseilen, Einlegen der Sicherung, Selbst- und Partnercheck, Seilkommandos, Falltest, Ablassen, Topropeklettern, Klettertechnik. „Wir trauen den Kindern etwas zu, damit steigt gleichzeitig das Zutrauen in sich selbst“, betonen die Klimpansen. Zudem ist es der Sonsbecker Klettergruppe wichtig, pädagogische und soziale Aspekte des Kletterns zu vermitteln.