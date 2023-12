Kunsthandwerk und Kulinarisches an knapp 20 Ständen Premiere für Weihnachtsmarkt im Sonsbecker Kastell

Was den Marktleiter besonders freut, ist, dass ebenfalls die vier in diesem Jahr neu eröffneten Geschäfte Lindkvist, Vielfach, Art & Nature und Sonjabar ihr Sortiment präsentieren. Wer bisher also noch keine Gelegenheit hatte, in die Läden reinzuschnuppern, kann sich beim Weihnachtsmarkt einen Überblick verschaffen. Auch draußen stehen drei Stände bereit. Vor der malerischen Kulisse der Mühle werden Glühwein und mehr ausgeschenkt. Grillmeister Christian Holz bietet zudem Deftiges an, während Egons Eiscafé Süßes kredenzt.