Letzte Ratssitzung für Josef Elsemann Mister CDU nimmt Abschied

Nur einmal in seiner fast 40-jährigen politischen Laufbahn in Sonsbeck hat Elsemann gegen das Protokoll verstoßen, ließ sich von seinen Emotionen leiten: 2006 schlug der damalige Bürgermeister Leo Giesbers vor, im Gewerbegebiet ein Altholzkraftwerk zu errichten. „Die CDU war der Meinung, dass das Kraftwerk in seiner Funktionsweise eine Dreckschleuder sei und nicht in Sonsbecks Gewerbegebiet passe“, erzählt Elsemann. Ebenfalls die Gewerbetreibenden seien von den Plänen wenig begeistert gewesen und seien daher mit zahlreichen Leuten in die Ratssitzung gekommen. Das Problem: Das Thema sollte nur in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden. „Ich wollte die Menschen aber nicht ohne Erklärung nach Hause gehen lassen“, sagt Elsemann.