Handball-Landesliga Abstieg der Xantener Handballer ist fix

Kreis · Die Mannschaft von Trainer Jürgen Mölleken kann nach der 30:37-Pleite in Giesenkirchen für die Bezirksliga planen. Dagegen stellte der TuS Lintfort mit einem 24:23-Erfolg in Rheinhausen den Anschluss wieder her. Der SV Neukirchen holte sich in Tönisvorst eine 19:31-Abfuhr ab.

26.03.2023, 00:00 Uhr

Seit Samstag ist klar, dass Jürgen Mölleken mit dem TuS Xanten aus der Landesliga absteigen wird. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Uwe Thelen